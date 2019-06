Estate 2019 in rampa di lancio. Sta per arrivare il caldo - Ragusa Oggi

Estate 2019 in rampa di lancio. Sta per arrivare il caldo

Sono le ultime incertezze quelle che stanno interessando la Sicilia nella giornata odierna con nuvolosità sparsa che si va via via diradando lasciando posto ad ampie schiarite.

ANALISI

Parliamo di ultime incertezze in quanto sono già in atto le grandi manovre sullo scacchiere europeo che ci traghetteranno durante la prossima settimana in piena estate.

Una vasta saccatura proveniente dal nord-atlantico e collegata alla depressione d’Islanda tenderà a puntare, specie nella giornata dimartedì, il Regno Unito raggiungendo il nord della penisola iberica.

Tale impianto tenderà a mettere radici iniziando di fatto a veicolare aria sempre più calda sul Mediterraneo riportando rapidamente le temperature dapprima su valori in linea con le medie stagionali, e poi su valori superiori, quando, specie da giovedì, la risalita di un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale invaderà la nostra isola apportando la prima vera, seppur moderata, ondata di calore della stagione estiva.

Scendiamo quindi nel dettaglio e scopriamo insieme cosa ci riserverà il tempo per questo inizio settimana.

EVOLUZIONE

Lunedì 3 giugno: il cielo si presenterà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutta l’isola per l’intera giornata,

con qualche addensamento più compatto sulle aree interne del settore orientale. In serata, la nuvolosità

lascerà posto ad ampi rasserenamenti su tutto il territorio siculo.

Le temperature saranno in lieve aumento mentre i venti soffieranno deboli di ponente sul Tirreno e di maestrale sul Canale di sicilia, variabili sui restanti settori; mari generalmente calmi o poco mossi.

Martedì 4 giugno: avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata e su tutto il territorio regionale. Le temperature saranno in ulteriore aumento mentre i ventisoffieranno deboli di ponente, in rotazione solo in serata a scirocco su tirreno e canale di sicilia, variabili sullo Ionio. Mari calmi o poco mossi.

Mercoledì 5 giugno: Sarà una giornata di generale bel tempo con cielo sereno su tutto il territorio siculo per l’intera giornata. Temperature in deciso aumento, specie sul settore sud-occidentale dell’isola, dove già in mattinata l’espansione dell’alta pressione farà sorbire i suoi effetti.

I venti soffieranno moderati o deboli di Levante sul tutto il settore tirrenico, tesi di scirocco sul Canale di sicilia

nonché sullo ionio.

Mari calmi o poco mossi, ed eccezione del Canale di Sicilia che risulterà generalmente mosso.

Articolo di: Francesco Morana e Stefano Albanese



©centrometeosicilia.it

