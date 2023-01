E’ sempre davvero difficile capire quali siano le “priorità” della politica. Quanto la politica è lontana dal mondo reale, dai problemi delle famiglie, dalle questioni di tutti i giorni. Un esempio arriva dai numerosi emendamenti presentati alla Finanziaria regionale dove le “priorità” sembrano essere sagre e festival pirotecnici da finanziare. Evidentemente ci sono orticelli dal coltivare.

GLI EMENDAMENTI

Era infatti di appena 17 articoli il disegno di legge regionale di stabilità per il 2023 che il governo Schifani aveva trasmesso all’Ars poco prima di Natale: quello uscito all’alba dalla commissione Bilancio, dopo una maratona di due giorni, ne conta adesso un centinaio. Una pioggia di soldi per le iniziative più disparate: 100 mila euro per l’anniversario dell’operazione Husky con lo sbarco degli Alleati in Sicilia nel ’43, altri 100 mila euro per la “restaurazione” (così c’è scritto nella norma) della Casa del Cavaliere Cammarata, monumento che si trova nel rione Maregrosso a Messina. E ancora: 100 mila euro all’associazione Rugby ‘I Briganti’ onlus con sede a Catania, 100 mila euro per la Festa e il Palio dell’Ascensione di Floridia (Sr), 75 mila euro per il festival internazionale dei Fuochi pirotecnici di Gualtieri Sicaminò (Me).

LE SCADENZE D’AULA

Un lungo elenco di piccoli finanziamenti contenuti in decine di emendamenti presentati dai deputati di maggioranza e di opposizione, sul quale in commissione Bilancio è stata trovata l’intesa. Come da prassi, il testo adesso andrà al vaglio della Presidenza dell’Ars, probabile che alcuni degli emendamenti siano stralciati. La manovra vale oltre un miliardo di euro. Come da calendario della capigruppo, sarà incardinata in aula lunedì prossimo. L’intendimento è quello di approvarla entro l’8 febbraio. La Regione siciliana, al momento, è in esercizio provvisorio (scade il 28 febbraio).

NON SOLO SAGRE! INTERVENTI ANCHE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA

Approvati emendamenti per il Mercato di Vittoria e l’istituzione del Fondo Famiglie

“Dopo il rifinanziamento della legge su Ibla per due milioni di euro, in Commissione Bilancio sono stati approvati altri due miei emendamenti nella Finanziaria regionale.Il primo riguarda un contributo straordinario di 600mila euro per il completamento e la manutenzione straordinaria del Centro direzionale del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana. Il secondo serve a istituire un “Fondo Famiglia”, da 5milioni di euro, presso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali dell’Assessorato regionale alla Famiglia per sostenere i nuclei numerosi con un contributo annuale fino a mille euro per le famiglie con tre figli, incrementato di 200 euro per ogni figlio oltre il terzo nato nel 2023; 5mila euro di contributo una tantum a favore delle famiglie che hanno uno sfratto esecutivo in corso per la sospensione delle procedure. Possono accedere ai contributi le persone fisiche che hanno un ISEE non superiore a 10mila euro”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS.