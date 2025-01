Dissesto Modica: diretta video su Ragusaoggi.it per seguire il dibattito. Intanto si nel voto in commissione in attesa del Consiglio comunale

Questa sera, il Consiglio Comunale di Modica si riunirà per una seduta cruciale: all’ordine del giorno, la delibera per dichiarare il dissesto finanziario dell’ente. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Maria Monisteri, ha già votato all’unanimità per il riconoscimento del dissesto, a fronte di un disavanzo che supera i 125 milioni di euro.



Adesso la parola passa al Consiglio comunale che seguiremo in diretta in video streaming sul sito www.ragusaoggi.it

La Commissione Bilancio intanto ha espresso parere favorevole con tre voti a favore (Gugliotta, Civello e Aurnia), mentre il presidente Alessio Ruffino si è astenuto, e i consiglieri Franzò e Giurdanella hanno abbandonato la seduta prima del voto. La dichiarazione di dissesto comporterà inevitabilmente conseguenze significative per la comunità modicana, tra cui possibili tagli ai servizi.

La seduta odierna del Consiglio Comunale rappresenta un momento storico per Modica, con i consiglieri chiamati a una decisione che influenzerà profondamente il futuro della città. Ma che, per certi versi, potrebbe essere un nuovo inizio.

