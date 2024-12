Dieci studenti meritevoli di Ragusa saranno premiati con borse di studio il 3 gennaio

Il prossimo 3 gennaio 2025, alle ore 10:00, nell’Aula Consiliare del Comune di Ragusa, si terrà la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli che, nell’anno scolastico 2023/2024, hanno conseguito il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado con il massimo dei voti. Alla cerimonia presenzieranno il sindaco Peppe Cassì e l’assessore all’Istruzione Catia Pasta.

Saranno premiati dieci studenti, ciascuno dei quali riceverà una borsa di studio del valore di 500 euro. Questi riconoscimenti sono stati istituiti dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Ragusa per sottolineare il valore dell’impegno scolastico e della determinazione di questi giovani, che hanno saputo eccellere non solo negli studi, ma anche per il loro contributo alla comunità accademica.

Criteri di selezione e obiettivi

I premiati sono stati scelti attraverso una rigorosa selezione basata su meriti accademici e sulla valutazione della situazione economica, con l’intento di promuovere l’accesso allo studio indipendentemente dalle condizioni socio-economiche. Questi studenti hanno dimostrato la volontà di proseguire il loro percorso educativo, sia in ambito universitario che professionale.

L’assessore Catia Pasta ha sottolineato l’importanza di incentivare lo studio e riconoscere i meriti dei giovani: “Riteniamo sia fondamentale incentivare lo studio e premiare i ragazzi per il loro impegno. Questo incentivo intende sostenere i giovani nel tempo, coinvolgendo anche il mondo privato, con l’obiettivo di accrescere l’entusiasmo verso l’istruzione.” Ha aggiunto che queste borse di studio rappresentano non solo un premio, ma anche un’opportunità concreta per affrontare gli studi successivi senza che le difficoltà economiche rappresentino un ostacolo: “Ogni giovane premiato ha dimostrato qualità straordinarie, che vanno oltre il semplice rendimento accademico. Investire nell’istruzione è un investimento sul futuro di tutti noi. L’educazione è il motore per costruire una società più giusta ed inclusiva.”

