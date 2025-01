“Cronache di ragazzi di strada” di Nicola Colombo si presenta a Scicli

Appuntamento venerdì, alle 18,30, nella sede del Movimento culturale “Vitaliano Brancati” di via Aleardi, nel centro storico della città. L’evento culturale offre la presentazione del libro di Nicola Colombo dal titolo “Cronache di ragazzi di strada”. Dialoga con l’autore il critico letterario Giuseppe Pitrolo. Introduce la serata il direttore del Giornale di Scicli, Franco Causarano. Gli intermezzi musicali sono curata da “StraNia”. Sarà possibile seguire la diretta streaming sul profilo Fb di Nicola Colombo. Raffinato scrittore, Nicola Colombo rappresenta uno dei più proliferi autori che in questo momento ha la provincia di Ragusa. I suoi racconti, i suoi romanzi ed i suoi lavori letterari sono particolarmente apprezzati non solo dai suoi estimatori ma anche da chi che si avvicina alla lettura per le prime volte.



