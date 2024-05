“Cronache di Ragazzi di Strada”: a Pozzallo si presenta il nuovo romanzo di Nicola Colombo

Venerdì 31 maggio alle ore 18:30 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Rogasi” a Pozzallo, in corso Vittorio Veneto, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Nicola Colombo, “Cronache di Ragazzi di Strada, Historias de ninos de la calle. Novela del barrio de La Boca”, pubblicato da Operaincerta editore.

L’evento sarà moderato dal giornalista Angelo Di Natale, che dialogherà con l’autore sugli argomenti principali del libro. La serata sarà arricchita dai brani musicali degli StraNia e da un reading curato dall’insegnante Maria Antonietta Emmolo, presidente della Unitre cittadina.

Il romanzo, decima pubblicazione di Colombo, si concentra su cinque ragazzi, figli o nipoti di emigrati italiani in Argentina, che si trovano a vivere in strada a causa di varie vicende tragiche. Per sopravvivere, si dedicano a furti, truffe e raggiri, vivendo con la costante paura di essere arrestati e finire in riformatorio o in prigione.

Attraverso una narrazione che oscilla tra il romanzo storico e il romanzo d’appendice, Colombo esplora le dinamiche sociali, culturali e politiche dell’Argentina dal 1920 al 1960, con particolare attenzione al barrio di La Boca a Buenos Aires. La storia offre uno spaccato dettagliato della vita quotidiana e delle speranze di questo quartiere popolare, riflettendo le lotte e le aspirazioni dei suoi abitanti.

Il romanzo mette in luce la difficile lotta dei protagonisti contro una società che li emargina. Non tutti riusciranno a realizzare il sogno di benessere e prosperità, malgrado il loro talento e la loro intelligenza, sottolineando così l’ingiustizia di una società che dovrebbe garantire a tutti, in particolare alle nuove generazioni, le opportunità per il riscatto sociale.

