CostaIblea Film Festival, omaggio a Montalbano. Fra i presenti anche gli attori Peppino Mazzotta e Angelo Russo

La XXVII edizione del “CostaIblea Film Festival” ha preso il via al cinema Lumiere di Ragusa, inaugurando l’evento con un omaggio alla fortunata serie TV “Il Commissario Montalbano”. Attori come Angelo Russo, noto per il ruolo di “Catarella”, Biagio Pelligra e Peppino Mazzotta, che ha interpretato il personaggio di Giuseppe Fazio nella serie, erano presenti. Mazzotta, in particolare, ha espresso emozioni e ricordi legati ai luoghi delle riprese, dichiarando l’affetto per quei meravigliosi scenari che hanno ispirato anche altri grandi del cinema.

Il festival, curato da Vito Zagarrio, punta a valorizzare i cineasti meridionali e a promuovere opere prime e cortometraggi. È stato dato spazio al regista ragusano Antonio Carnemolla con la proiezione del cortometraggio “La via del ritorno”, trattante il tema attuale e rilevante dei migranti.

L’evento prevede un ricco programma tra Ragusa, Modica e Scicli fino al 17 dicembre. Si sono svolte masterclass, proiezioni di film e omaggi a registi come Leonardo Di Costanzo, Mariano Zisa e Nuccio Modica. Il festival mira anche a portare grandi nomi del cinema per far conoscere la Costaiblea e contribuire ad accrescere la passione e la cultura cinematografica della regione.

Il programma prevede ulteriori appuntamenti al Cinema Lumiere di Ragusa, inclusa la proiezione di film come “Marsaharillah” e “Il coraggio di raccontarsi” di Antonio Carnemolla, seguito da un omaggio a Silvana Leonardi e Enzo Di Marino con la proiezione di “Nauta” di Guido Pappadà e la consegna del Premio “Rosebud-Opera Prima” per il film “Black Partenope” di Alessandro Giglio.

Inoltre, venerdì 15 dicembre a Modica, si terrà una masterclass di composizione musicale di Paolo Vivaldi e un concerto dell’orchestra d’archi ed oboe del Liceo Musicale Verga dal titolo “Da Morricone a Sakamoto”, unendo così musica e cinema. Il CostaIblea Film Festival è supportato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Ragusa, con il contributo della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Il programma completo è disponibile sui social e sul sito https://costaibleafilmfest.wixsite.com/costaiblea.