Concorsi ad Ibleacque. Il consigliere comunale Gaetano Mauro si rivolge alla Guardia di Finanza

A dirlo è lo stesso Mauro in una nota con la quale parla di una sua “circostanziata interrogazione presentata al Presidente del Comitato di Controllo Peppe Cassì e di un esposto denuncia al comando provinciale della Guardia di Finanza”. Il consigliere comunale di Ragusa mette in discussione “le procedure di selezione che sembrano non rispettare i criteri di trasparenza e legittimità, nonostante le indicazioni fornite dai soci di Ibleacque”. Sempre Mauro parla di errori nelle procedure. “Vogliono assumere personale, ma evidentemente non sanno come fare – commenta Gaetano Mauro – non è accettabile che si sbaglino ripetutamente le procedure di un bando di selezione, ignorando le indicazioni di legge e quelle del Comitato di controllo analogo che aveva già chiesto l’annullamento del precedente bando di assunzione del personale”.

Ed in ultimo conclude: “mi aspetto che si prendano provvedimenti e che, finalmente, si agisca nel rispetto della trasparenza e dei principi di legalità che dovrebbero guidare ogni processo di selezione pubblica”, sono le parole del consigliere Gaetano Mauro in merito ai bandi di concorso.

