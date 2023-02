Nessuno spende, ci sono pochi soldi, il commercio vive problemi. Ed invece? In provincia di Ragusa nascerà un nuovo centro commerciale. Altro che crisi! Il Consiglio Comunale di Vittoria ha approvato la costruzione di un nuovo centro commerciale vicino al McDonald’s.

L’investimento rappresenta un’opportunità per il territorio, poiché offrirà posti di lavoro e contribuirà allo sviluppo locale. Il comune incasserà circa 700 mila euro dagli oneri di urbanizzazione, che potranno essere spesi per migliorare la città.

APPROVATO IL VIA LIBERA IMMEDIATO

Durante il dibattito consiliare, è stato presentato l’atto dal punto di vista tecnico e dopo due ore di discussione, l’atto è stato approvato all’unanimità.

Tuttavia, molti consiglieri hanno sottolineato al sindaco che l’area in questione non era la scelta ideale per insediare nuove strutture. Nonostante ciò, l’atto è stato approvato e la sua immediata esecutività è stata votata con le stesse modalità.