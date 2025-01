Comiso, una pietra d’inciampo per ricordare le vittime della deportazione nazista

Cerimonia di inaugurazione della pietra d’inciampo a Comiso. La mattonella in bronzo, che ricorda le vittime del nazismo e i deportati siciliani, è stata posta nei pressi del cancello d’ingresso della biblioteca comunale, in via degli Studi, poco distante dal palazzo municipale.

Per l’inaugurazione erano presenti il gruppo della Fidapa di Comiso con la presidente Anna Dibennardo, la sindaca Maria Rita Schembari, i consiglieri comunali Gigi Bellassai, Martina Schembari e Gaetano Gaglio. Presenti anche un gruppo di alunni delle scuole medie Verga e Pirandello, con la preside Francesca Lauria. Presenti anche il commissario capo Eva Carpintieri, dirigente del commissariato di Comiso e il comandante della stazione dei carabinieri, maresciallo Silvio Di Giorgio.

C’erano anche alcuni componenti del consiglio comunale dei ragazzi.

