Comiso, si presenta il libro di fra Matteo Pugliares “Il mio Francesco”

Il prossimo 10 luglio, alle 19:30, a Comiso, sarà presentato il libro di Matteo Pugliares, “Il mio Francesco. Attualità della spiritualità francescana” (edizioni GFE, 2023). L’evento avrà luogo nella chiesa di San Biagio, all’interno dei festeggiamenti patronali che culmineranno domenica 14 luglio.

Matteo Pugliares, frate francescano cappuccino, è una figura rilevante nella chiesa siciliana. Ha una vasta formazione in teologia, editoria, scrittura e counselling, ha pubblicato dodici libri e collaborato come curatore a una decina di altre pubblicazioni, ricevendo numerosi riconoscimenti letterari. Attualmente, cura le rubriche “Animo InVerso” e “Liberarte” per il settimanale della diocesi di Siracusa, “Cammino”. È anche attivo nel campo dell’arte e risiede nel convento di Sortino (Sr).

“Il mio Francesco” è il secondo libro di fra Matteo dedicato a San Francesco, dopo una prima pubblicazione nel 2009. Come spiegato dall’autore, l’opera non è un saggio scientifico e non presenta grandi novità, ma intende condividere ciò che San Francesco ha donato all’autore. Fra Matteo sottolinea l’attualità del messaggio di San Francesco, capace di parlare a persone di ogni cultura, classe sociale ed età, varcando anche i confini della fede cristiana e cattolica.

Don Innocenzo Mascali, rettore della chiesa di San Biagio e parroco di Santa Maria delle Stelle, spiega il motivo dell’invito a fra Matteo Pugliares: “Abbiamo voluto invitare fra Matteo Pugliares per riscoprire insieme a lui i valori dell’insegnamento di Francesco. Il messaggio di Francesco è universale e tocca temi di grande attualità, quali la pace, il rispetto della natura e del creato. Ci offre un modello di vita spirituale che può e deve diventare punto di riferimento per la nostra vita e la nostra azione quotidiana per vivere il vangelo nella società di oggi”.

