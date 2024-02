Comiso: meno voli per Roma. Nuove riduzioni, più isolamento aspettando le nuove tratte estive

Nel corso di aprile e maggio, l’aeroporto di Comiso subirà una riduzione degli orari dei voli, con Roma che passerà da 6 frequenze settimanali a 4 e Bologna da 3 a 2. Attualmente, su otto voli settimanali, solo tre rotte risultano attive, delineando un inverno definito gelido fino alla prossima primavera, quando si prevede il ripristino delle tratte sospese e l’introduzione di nuove destinazioni.

Attualmente, l’aeroporto di Comiso ospita solo due compagnie aeree, Aeroitalia con le tratte su Roma Fiumicino e Bergamo (sospese fino a marzo per Pisa e Bologna) e Easyjet su Milano Malpensa. La rotta verso Tirana è sospesa fino a maggio, riducendo notevolmente l’attività dell’aeroporto.

Tuttavia, sono in arrivo diverse novità che potrebbero animare la stagione primaverile ed estiva del 2024. A partire dal 2 aprile, WizzAir aumenterà la frequenza dei voli su Milano Malpensa a tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato). Dal 16 giugno, anche Neos si unirà alla tratta su Malpensa, operando il volo la domenica.

Altre nuove rotte includono Napoli con Easyjet a partire dal 24 giugno (lunedì e giovedì), Verona e Torino con Volotea dal 21 marzo e Bari dal 6 luglio. Inoltre, HelloFly opererà su Lampedusa dal 27 giugno (giovedì e domenica).

Per quanto riguarda le tratte internazionali, Hello Fly collegherà Comiso a Malta a partire dal 24 giugno (lunedì e venerdì), Lot volerà su Varsavia il martedì da giugno, mentre Transavia offrirà voli per Parigi Orly dal 13 aprile il sabato.

