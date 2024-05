Colpisce al capo una giovane donna e le ruba il cellulare. Denunciato 43enne ragusano

Ha colpito al capo una donna per rubarle il cellulare ma è stato fermato. I carabinieri di Ragusa hanno denunciato un 43enne per rapina aggravata. La scorsa settimana, l’uomo avrebbe aggredito una ragazza all’esterno di un locale del porto di Marina di Ragusa, sottraendole il telefonino che teneva in mano.

La giovane, anche lei residente a Ragusa, stava trascorrendo una serata di svago in compagnia di un’amica nei pressi dei bar e ristoranti di Marina di Ragusa. Durante un alterco improvviso, l’uomo l’ha colpita due volte sulla testa, appropriandosi poi del suo smartphone e allontanandosi a piedi dal luogo dell’incidente.

L’intervento dei carabinieri

La vittima ha sporto denuncia la sera stessa. I Carabinieri, grazie alle informazioni fornite dalla vittima, hanno rapidamente identificato l’aggressore, una persona già conosciuta dalla ragazza. L’uomo è stato denunciato per il reato di rapina aggravata. La ragazza è stata poi riaccompagnata a casa dai carabinieri.

