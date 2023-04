Colorata festa di sport con Vivicittà. Ecco i vincitori a Ragusa

La Vivicittà Ragusa si è svolta stamani, radunando lungo il classico circuito dei 3 Ponti di Ragusa centinaia di podisti. Sono stati tantissimi i concorrenti, oltre 300 iscritti alla gara podistica, che hanno affrontato la distanza di 10 km, percorrendo per tre volte il circuito di 3,3 km.

L’iniziativa, organizzata anche in memoria di Titta Tumino e con il patrocinio del Comune di Ragusa, ha visto la partecipazione anche di camminatori e giovani atleti, impegnati in prove e gare collaterali. I podisti sono stati cronometrati ad ogni giro per poi stilare la classifica finale a tempi compensati, che ha incoronato il vincitore assoluto della manifestazione.



Il percorso dei 3 Ponti, da sempre tracciato della Vivicittà Ragusa, ha messo alla prova la resistenza e le gambe dei concorrenti, ai quali sono stati riconosciuti piccoli premi come riconoscimento del loro impegno sportivo.

A Ragusa la vittoria è andata ad Angelo Mandarà dell’Atletica Padua Ragusa e Sabrina Mazza del Barocco Running Ragusa.

Una mattinata di sport all’insegna dei sani valori che la corsa podistica trasmette, come l’agonismo, lo spirito di gruppo e il superamento dei propri limiti. La Vivicittà Ragusa, giunta alla sua trentaquattresima edizione, continua ad essere un appuntamento atteso da quanti amano praticare la corsa su strada, contribuendo a promuovere il benessere fisico e la passione per lo sport.