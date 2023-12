Cocaina e hashish, arrestato straniero a Ragusa

Uno straniero di 22 anni è stato arrestato a Ragusa dalla polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo è stato trovato in possesso di cocaina e hashish. Durante i controlli a Ragusa, in viale delle Americhe, la polizia ha fermato un’auto e hanno sottoposto i suoi occupanti a controllo. Durante queste operazioni, uno degli occupanti ha cercato di liberarsi di un involucro, ma gli agenti lo hanno recuperato. Subito dopo, è stata effettuata una perquisizione dell’auto e della persona, durante la quale sono state trovate 17 palline di cocaina confezionate in plastica termosaldata, una sfera di hashish non confezionata e denaro contante per un totale di 310 euro, sequestrati dalle autorità.

L’ARRESTO



Il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Successivamente, l’arresto è stato convalidato in udienza ed è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dello straniero.