Cocaina a Ispica: denunciato cittadino albanese

Aveva 4 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 480 euro in contanti. Un cittadino albanese di 32 anni è stato denunciato per detenzione di cocaina a Ispica. L’uomo, residente a Modica e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri.

Il controllo e la perquisizione

Il fatto è accaduto durante un normale controllo nel comune di Ispica, dove i militari hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo, particolarmente infastiditodalla loro presenza. A seguito di tale comportamento, i militari hanno deciso di procedere a una perquisizione, che è stata successivamente estesa anche all’abitazione dell’uomo.

Rinvenimenti e denuncia

L’intuito degli operanti ha permesso di scoprire, che l’uomo deteneva circa 4 grammi di cocaina, già suddivisi in 7 dosi pronte per la cessione, oltre a 480 euro ritenuti il provento di precedenti attività di spaccio.

Poiché l’uomo stava conservando e suddividendo la sostanza con chiare finalità di cessione a terzi, è stato denunciato per la violazione del Testo Unico sugli Stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale.

