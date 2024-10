Circonvallazione di Pozzallo: i lavori in leggero ritardo ma il sindaco assicura: “Apertura imminente”

I lavori per la messa in sicurezza della Circonvallazione di Pozzallo sono ormai in dirittura d’arrivo. Ad annunciarlo è il sindaco della città, Roberto Ammatuna, il quale stamani ha compiuto un sopralluogo per verificare il proseguimento dei lavori. Nelle intenzioni iniziali, i lavori dovevano essere già conclusi: era prevista, infatti, la riapertura fra il 10 e il 15 ottobre.

Sarà installata la nuova segnaletica stradale

Si tratta di lavori fondamentali per garantire la sicurezza di un’arteria stradale importantissima. Tra pochi giorni inizierà l’installazione della nuova segnaletica stradale, fase conclusiva del progetto. Una volta terminata questa operazione, il cantiere sarà rimosso e sarà pubblicata la revoca dell’ordinanza sindacale di chiusura, emessa lo scorso febbraio. Nonostante un leggero ritardo rispetto ai tempi previsti, il completamento dell’opera è ormai imminente, garantendo la riapertura della strada in piena sicurezza.

