Ci sarà anche la “Cannoloterapia” per il secondo fine settimana del “Villaggio del Gusto”. Ecco come prenotare i laboratori gratuiti

Da questo venerdì 15 dicembre il “Villaggio del Gusto” a Ragusa riapre le sue casette lungo la centralissima via Roma per il secondo fine settimana dell’evento. L’iniziativa, promossa da Slow Food Ragusa e Slow Food Sicilia in collaborazione con il Comune di Ragusa, il Libero Consorzio e sponsor privati, ha già lasciato il segno nel primo fine settimana, superando ogni aspettativa e deliziando i visitatori con le eccellenze enogastronomiche siciliane.

PRENOTA GRATUITAMENTE I LABORATORI DEL GUSTO https://eventi.ragusaoggi.it/slow-food-ragusa/

Per questo fine settimana ci sarà un appuntamento decisamente particolare con il gusto. Ritorna anche in questa seconda edizione la “Cannoloterapia”. Questo intrigante laboratorio del gusto è dedicato al cannolo, il tipico dolce siciliano che rappresenta uno dei simboli più amati dell’isola in tutto il mondo.

Con oltre 40 produttori provenienti da tutta la Sicilia, il “Villaggio del Gusto” continua a trasformare la via Roma in un percorso affascinante di tradizioni culinarie. Le casette, che hanno ripopolato la strada, offrono una varietà di prelibatezze e “Casa Slow Food”, cuore pulsante dei laboratori del gusto, si prepara ad accogliere visitatori desiderosi di esplorare le eccellenze enogastronomiche siciliane.

Questo venerdì 15 dicembre, i laboratori del gusto si concentreranno sull’Albicocca di Scillato, sulla Salsiccia di Palazzolo Acreide, sulla Cipolla di Giarratana, e presenteranno un laboratorio curato dalla sezione Alberghiero dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica. Sabato 16 dicembre sarà il momento della Mandorla di Noto, del Miele di Timo Ibleo, e di un altro laboratorio dedicato all’Albicocca di Scillato. Domenica 17 dicembre, i laboratori del gusto metteranno in primo piano i prodotti caseari tipici iblei, con particolare attenzione al formaggio Ragusano DOP, al Miele dell’Etna, al Melone Cartucciaru di Paceco, al formaggio Piacentino Ennese e al vino. In aggiunta alle delizie culinarie, il “Villaggio del Gusto” offre un intrattenimento unico. Sabato 16 dicembre alle 17:30 si terrà una giocoleria itinerante a cura di “Circo per tutti!” Un’occasione per vivere l’atmosfera festosa in modo divertente e coinvolgente.

Ma c’è di più perché in collaborazione con il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale per tutto fine settimana saranno distribuite piantine autoctone, tra cui carrubo, quercia spinosa e roverella. Un gesto che promuove la biodiversità e la valorizzazione del territorio siciliano. Coinvolto anche l’Istituto di istruzione superiore “G. Ferraris” nel settore dell’Enogastronomia e ospitalità alberghiera i cui studenti sono parte attiva nelle varie attività programmate. Il programma completo e la possibilità di prenotarsi gratuitamente ai laboratori del gusto sono disponibili sui canali social di Slow Food Ragusa.

