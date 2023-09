Chiusa cantina vinicola abusiva nel ragusano: sequestrati 3800 litri di vino

Chiusa una cantina vinicola abusiva in provincia di Ragusa. L’operazione è stata eseuita dai Carabinieri del Nas di Ragusa in collaborazione con l’Ispettorato centrale qualità e repressione frodi di Catania.

L’AZIENDA NON AVEVA I REQUISITI NECESSARI

L’azienda in questione lavorava in assenza di tutte lre previste autorizzazioni sanitarie e amministrative, violando il cosiddetto “pacchetto igiene” e il “testo unico della vite e del vino”, entrmbi disciplinati da appositi e specifici regolamenti europei.

Nel corso della verifica sono stati trovati 3800 litri di vino, in parte già imbottigliati, pronti per essere commercializzati sul web, nei ristoranti e nelle enoteche di nicchia a un prezzo piuttosto consistente, anche nel nord italia.

Il vino è stato sequestrato perchè privo di tracciabilità e il titolare dello stabilimento ha ricevuto una sanzione amministrtiva di 7500 euro.