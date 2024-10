Che fine hanno fatto i lavori di riqualificazione dell’ex convento del Gesù a Ibla?

I lavori di riqualificazione dell’ex convento di Santa Maria del Gesù a Ibla, iniziati nuovamente nel settembre 2023, sono ancora lontani dalla conclusione, nonostante la promessa iniziale di terminare entro la fine dello stesso anno. Fratelli d’Italia, tramite il coordinatore cittadino Luca Poidomani, ha espresso preoccupazione e insoddisfazione per i continui ritardi, sottolineando l’importanza di questo spazio per la rete museale della città e per il settore turistico.

Un importante spazio culturale

Gli operatori turistici, in particolare, sono impazienti di poter offrire ai visitatori uno spazio che si preannuncia come un importante attrattore culturale. Nonostante alcune voci ufficiose all’interno del Comune di Ragusa suggeriscano che la riapertura del sito sia imminente, non c’è ancora un annuncio ufficiale da parte dell’amministrazione e i ritardi continuano a preoccupare.

Fratelli d’Italia ha ribadito l’importanza di questo progetto per Ibla, sia dal punto di vista storico che turistico, e auspica che l’amministrazione comunale faccia chiarezza sulle ragioni dei ritardi e prenda misure per accelerare la conclusione dei lavori. Il complesso dell’ex convento rappresenta una risorsa importante per la città e completarne la riqualificazione potrebbe contribuire significativamente al futuro del quartiere antico di Ragusa.

