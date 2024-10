Certificazione DOP per il pane di pasta dura ragusano: costituite due commissioni per guidare il progetto

La sede di Confcommercio Ragusa ha ospitato una riunione cruciale per avviare il processo di certificazione DOP (Denominazione di Origine Protetta) del pane a pasta dura, grazie alla formazione di un consorzio incaricato di seguire l’iter necessario. All’incontro hanno partecipato diversi panificatori e figure di rilievo, tra cui il presidente della sezione di Ragusa, Rosamaria Chiaramonte, il delegato per il tavolo Roberto Sica, e il coordinatore del processo di certificazione, Riccardo Roccella. Il presidente provinciale Gianluca Manenti e l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, Giorgio Massari, hanno fornito il loro sostegno all’iniziativa.

Massari ha evidenziato come questo processo non solo valorizzi un prodotto locale ma contribuisca anche a rafforzare il patrimonio culturale, identitario ed economico del territorio, prendendo come modello l’esperienza del pane di Altamura. Inoltre, ha sottolineato come l’enogastronomia e l’informatica siano i pilastri su cui fondare lo sviluppo economico attuale della città.

Collaborazione fra istituzioni e associazioni, panificatori e coltivatori

Riccardo Roccella ha spiegato che il successo del progetto dipenderà dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria, panificatori, molitori e coltivatori, coinvolgendo anche l’Università e il settore della distribuzione. L’obiettivo è seguire l’esempio della DOP già ottenuta per il formaggio Ragusano, consolidando una rete forte tra i diversi attori economici.

Confcommercio ha espresso pieno supporto al progetto, offrendo assistenza amministrativa e nominando due operatori che parteciperanno al consorzio. Il percorso di certificazione prevede la creazione di un disciplinare che regolamenti le modalità produttive e commerciali del pane a pasta dura, con un iter che partirà dalla Regione Sicilia per poi essere approvato a livello ministeriale e infine dall’Unione Europea.

Sono state costituite due commissioni per guidare il progetto: una organizzativa, presieduta da Riccardo Roccella, e un comitato scientifico, diretto da Giuseppe Cicero. Il coinvolgimento di enti accademici come l’Università e associazioni di categoria sarà determinante per il successo dell’iniziativa.

