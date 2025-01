Capodanno nelle piazze, ecco le feste più riuscite tra gli Iblei

E’ ormai una bella tradizione, ritrovarsi all’aperto, in piazza per salutare l’arrivo del nuovo anno e festeggiare insieme. Anche in provincia di Ragusa vari eventi per concludere e iniziare in allegria.

Modica saluta il 2025: un Capodanno in Piazza Matteotti

La notte di San Silvestro a Modica ha regalato emozioni, musica e una festa straordinaria con migliaia di persone riunite in Piazza Matteotti per dare il benvenuto al 2025. L’evento, intitolato “Modica Welcome 2025”, è stato un successo travolgente, grazie a un’organizzazione impeccabile e a una proposta artistica capace di conquistare ogni generazione.

Uno spettacolo unico sotto il cielo della Contea

La serata è iniziata alle 22:00 con un’atmosfera di festa crescente. A scaldare il pubblico, la band Gyldac, che con la loro musica dal vivo ha creato un’energia coinvolgente. Successivamente, è stato il turno di DJ Maurizio Lessi, che ha trasformato Piazza Matteotti in una vera e propria pista da ballo a cielo aperto.

La conduzione della serata è stata affidata alla brillante Giulia Tipo, che ha saputo mantenere alto il ritmo dell’evento fino al momento clou: l’arrivo di Martin Klein, noto conduttore radiofonico di Radio 105. La sua presenza ha scatenato l’entusiasmo dei presenti, regalando momenti indimenticabili fino allo scoccare della mezzanotte.

Brindisi e cornetti per salutare il nuovo anno

Allo scoccare delle 00:00, il cielo di Modica si è illuminato grazie a spettacolari giochi di luci che hanno salutato l’arrivo del 2025. Un brindisi collettivo ha unito i cuori dei presenti, seguito dalla distribuzione di cornetti caldi, un gesto che ha aggiunto un tocco di calore e dolcezza alla serata promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi in sinergia con il Conune di Modica e il sostegno della Regione Siciliana.



Capodanno Busker Fest a Ragusa Ibla

Ragusa Ibla ha salutato il 2024 e accolto il 2025 con un evento straordinario: il “Capodanno Buskers Fest”, una festa di piazza che ha incantato con spettacoli, musica e convivialità.

La serata è iniziata con le straordinarie esibizioni di artisti di strada come Jenny Pavone, che ha emozionato al trapezio con il suo spettacolo “Waiting for the Miss”, e la compagnia Crème & Brûlé, protagonisti di un suggestivo show di fuoco. Non sono mancate le risate grazie a Peppino Marabita, storico volto di Ibla Buskers.

Dopo il cenone conviviale nel chiostro del convento domenicano, il palco è stato conquistato dai The Bluebeaters, che hanno fatto ballare la piazza con il loro mix di ska, pop e reggae, seguiti dal dj set di Alejandra Arzola, che ha animato la notte con ritmi coinvolgenti.

Un Capodanno speciale, arricchito da giochi di luce e proiezioni visive, che ha unito arte, musica e festa, regalando a Ragusa Ibla un inizio d’anno pieno di allegria. Unica pecca ha riguardato il momento appena dopo la mezzanotte quando ci si aspettava un po’ di musica e momenti di festa e coinvolgimento del pubblico dopo il conto alla rovescia, musica tornata dopo circa una decina di minuti.



Musica in piazza San Giovanni a Ragusa Superiore

Decisamente fuori dalle aspettative il capodanno in centro a Ragusa. Appena due casse e una consolle per tentare di animare la piazza. Un esperimento non ben riuscito nonostante l’impegno degli organizzatori e del dj.

Feste anche in altri Comuni. A Scicli capodanno in via Mormino Penna

