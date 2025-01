Cantieri lavoro per disoccupati: riaprono i termini per le graduatorie

L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro informa che sono stati riaperti i termini per la formulazione della graduatoria per l’ammissione ai Cantieri di Lavoro per disoccupati. Possono presentare richiesta di partecipazione i disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Termini di presentazione

Le richieste di partecipazione possono essere inviate dal 31 gennaio 2025 al 14 febbraio 2025. I dandidati dovranno presentare la dichiarazione di disponibilità, il patto di servizio, la richiesta di partecipazione, un’autocertificazione sulla composizione del proprio nucleo familiare, una copia del documento di riconoscimento.

Consultazione dei bandi

I cittadini interessati dei comuni di: Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana e Santa Croce Camerina possono consultare Il bando n° 1115 del 14/01/2025 presso gli uffici di via Empedocle n° 30 – Ragusa e nel sito: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/centro-l-impiego-ragusa-bando-riapertura-termini-selezione-soggetti-utilizzare-nei-cantieri-lavoro-istituire-ai-sensi-art-15-comma-ii-lr-17-marzo-2016-n-3-nota-prot-n-1115-14012025.

I cittadini interessati dei comuni di: Modica, Pozzallo, Ispica e Scicli possono consultare il bando n° 1116 del 14/01/2025 presso gli uffici del Centro per l’Impiego di Modica – C.da Michelica Zona artigianale e nel sito: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/centro-l-impiego-ragusa-bando-riapertura-termini-selezione-soggetti-utilizzare-nei-cantieri-lavoro-istituire-ai-sensi-art-15-comma-ii-lr-17-marzo-2016-n-3-nota-prot-n-1116-14012025.

I cittadini interessati dei comuni di: Vittoria, Comiso e Acate possono consultare il bando n° 1117 del 14/01/2025 presso gli uffici di via Gen. Cascino n° 48 e nel sito: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/centro-l-impiego-ragusa-bando-riapertura-termini-selezione-soggetti-utilizzare-nei-cantieri-lavoro-istituire-ai-sensi-art-15-comma-ii-lr-17-marzo-2016-n-3-nota-prot-n-1117-14012025

