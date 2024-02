Bruciata l’auto di un medico veterinario in servizio all’Asp di Ragusa: non è il primo atto intimidatorio

Un medico veterinario della provincia di Ragusa in servizio all’Asp vittima di atti intimidatori. E non è la prima volta. Il 3 febbraio scorso l’auto del medico è stata incendiata, nel Modicano; è andata completamente distrutta. Nessun dubbio sulla matrice dolosa. Il professionista, però, era già stato vittima di atti intimidatori il 30 novembre scorso. In quell’occasione, erano stati tagliati gli pneumatici della sua auto.

INDAGINI DEI CARABINIERI



Sulla vicenda indagano i carabinieri che cercano di far chiarezza sull’intera vicenda. Il dottor Giorgio Blandino, presidente dell’Ordine dei Medici veterinari di Ragusa, ha espresso pubblica solidarietà nei confronti del medico rimasto coinvolto nella vicenda.

FOTO: REPERTORIO

© Riproduzione riservata