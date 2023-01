Bonifica delle discariche abusive. Se ne parlerà al liceo “Fermi” di Ragusa.

Il Liceo Statale “Enrico Fermi” di Ragusa ha organizzato per lunedi 23 gennaio alle 9.30, un incontro dal titolo “Ripartiamo dall’ambiente” per discutere di bonifica delle discariche e legalità. Il Tenente Colonnello Nino Tarantino, subcommissario dell’ufficio nazionale del Commissario unico per la bonifica delle discariche, interverrà sull’argomento. Marianna Morabito, esperta Pnrr in economia circolare e valutazioni ambientali, discuterà invece di “Rifiuti ed economia circolare. End of waste e sottoprodotti, raccolta dei rifiuti ed impiantistica”. Il dibattito sarà moderato dal professore Rosario Distefano e dal coordinatore del progetto l’Ing. Marco Daparo. L’incontro fa parte di un percorso di formazione e sensibilizzazione sui temi ambientali avviato dall’istituto lo scorso anno e che ha già visto numerosi incontri con interlocutori di rilievo nazionale, affrontando argomenti relativi alla transizione ecologica e l’economia circolare.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it