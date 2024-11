Bollette idriche errate o ingiuste: Assoutenti annuncia ricorsi contro Iblea Acque

In provincia di Ragusa continuano i malcontenti e le proteste da parte degli utenti per le bollette idriche inviate da Iblea Acque, accusata di emettere fatture per consumi considerati dai cittadini come eccessivi e ingiustificati. Secondo l’associazione Assoutenti, i disservizi sembrano persistere anche nel 2024: molti utenti lamentano infatti una mancanza di rispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivamente registrati, e si dichiarano insoddisfatti per le risposte ricevute ai reclami e alle richieste di ricalcolo.

La denuncia di Assoutenti

Assoutenti sottolinea che le bollette, spesso, non tengono conto delle letture trasmesse dai cittadini, e che, in risposta ai reclami, la società ha aumentato i solleciti di pagamento. Assoutenti, ricorda che per chi volesse contestare le fatturazioni, è possibile ricorrere alle procedure di mediazione previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) o presentare ricorso al Giudice di Pace, per richiedere una verifica sull’esistenza e legittimità del credito vantato.

