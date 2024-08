Bimbo di 5 anni in visita al museo manda in frantumi una giara di 3500 anni fa

Una semplice visita al Museo Hecht di Haifa, in Israele, si è trasformata in un momento di grande tensione per un padre e suo figlio di cinque anni. Durante la visita, il bambino ha accidentalmente rotto una giara antica risalente a 3.500 anni fa, riducendola in mille pezzi. Il padre, Alex, ha descritto la sua reazione come di puro shock, raccontando alla BBC che non sapevano come affrontare la situazione.

La giara, un reperto dell’età del bronzo (2200-1500 a.C.), era considerata rara e preziosa poiché era rimasta intatta fino a quel momento. Il museo ha spiegato che il vaso era probabilmente utilizzato per conservare e trasportare provviste locali come vino e olio d’oliva, e risaliva a un’epoca anteriore ai regni di Davide e Salomone. Il reperto era esposto senza protezioni in vetro, poiché il museo crede che la mancanza di barriere offra un “fascino speciale” ai visitatori.

Nonostante l’incidente, il museo ha dichiarato che si è trattato di un errore fortuito e ha invitato la famiglia a tornare per una visita guidata speciale. Uno specialista sarà incaricato di restaurare la giara “in tempi brevi”, permettendo così al prezioso reperto di tornare a essere esposto.

