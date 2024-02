Barbara De Rossi al Teatro Garibaldi di Modica con “Il padre della sposa”

Ancora una volta, il Teatro Garibaldi di Modica si prepara ad accogliere grandi nomi per il prossimo appuntamento della stagione di prosa. Mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio alle ore 21, sarà la volta di Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, protagonisti de “Il padre della sposa” di Caroline Francke, una commedia diretta da Gianluca Guidi.

Accanto a Jannuzzo e De Rossi, il palco vedrà anche la partecipazione di Martina Difonte nel ruolo della figlia Alice, Roberto M. Iannone, Marcella Lattuca, Lucandrea Martinelli, e con la partecipazione di Gaetano Aronica. “Il padre della sposa” è uno spettacolo divertente e commovente che celebra l’amore in modo brillante, perfetto per l’atmosfera romantica di San Valentino.

La commedia esplora il tema dell’amore in diverse sfaccettature, dall’amore tra due giovani che si preparano al matrimonio, all’amore tra marito e moglie, alla complicità tra madre e figlia. Al centro c’è soprattutto l’amore di un padre molto legato alla sua figlia, che si troverà a gestire mille imprevisti legati al matrimonio imminente della ragazza.

Il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata commentano entusiasti l’arrivo di Jannuzzo, De Rossi e del resto del cast, promettendo al pubblico due serate di allegria e buon umore.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/il-padre-della-sposa-modica.

L’attesa cresce anche per lo spettacolo musicale con il premio Oscar, Nicola Piovani, che andrà in scena il 12 febbraio, preceduto il giorno prima dal teatro amatoriale con lo spettacolo “Vinciemmu a guerra e persumu la paci”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.

© Riproduzione riservata