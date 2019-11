BANCA SELLA SI RAFFORZA IN SICILIA - Ragusa Oggi

BANCA SELLA SI RAFFORZA IN SICILIA

Banca Sella rafforza la sua presenza in Sicilia. In via Villaermosa 36 a Palermo sono state inaugurate la nuova sede di Banca Patrimoni Sella & C. e i nuovi locali di Banca Sella.

Il Gruppo dà vita così a un polo completamente rinnovato nel centro di Palermo in grado di offrire servizi a 360 gradi per tutte le tipologie di clientela. I nuovi locali ospitano sia la sede di Banca Sella, con la Direzione Territoriale, che la sede di Banca Patrimoni Sella & C. due realtà in grado di fornire a tutto il territorio prodotti, servizi e consulenza qualificati per la clientela retail, corporate e private. I nuovi spazi sono caratterizzati da un layout moderno e razionale e mettono a disposizione dei clienti sia sportelli che salotti e aree dedicate alla consulenza.

All’inaugurazione erano presenti per Banca Sella l’amministratore delegato Claudio Musiari, il responsabile della rete Massimo Vigo e il responsabile del Territorio Sud Gennaro Crescenzo; per Banca Patrimoni Sella & C. l’amministratore delegato Federico Sella, il direttore commerciale Paolo Giorsino e il vice Vincenzo De Marco.

“I nuovi locali della succursale di Banca Sella e della direzione territoriale – ha spiegato il responsabile del Territorio Sud di Banca Sella Gennaro Crescenzo – rappresentano un segnale importante di attenzione che il nostro Gruppo vuole dedicare a questo territorio caratterizzato da un tessuto imprenditoriale articolato e da sempre ricco di realtà interessanti. Banca Sella, che nella regione è presente complessivamente con 18 filiali, vuole infatti favorire lo sviluppo e il progresso economico delle famiglie e delle imprese siciliane, fornendo le proprie competenze e professionalità, caratterizzati dai propri fattori distintivi, quali la fiducia, la qualità, il rapporto personale e l’innovazione”.

La direzione territoriale di Banca Sella è composta dal responsabile del distretto Sicilia Antonino Romeo, dal responsabile del team private Mario Ignazzitto e dalla responsabile del team imprese, Ketty Vaccaro.

“La nuova sede di Palermo – afferma Vincenzo De Marco, Vice Direttore Commerciale di Banca Patrimoni Sella & C. – rappresenta un importante tassello nel programma di rafforzamento della nostra presenza nel Sud Italia e in Sicilia in particolare, un’area che riteniamo estremamente importante per le sue risorse, potenzialità e per le realtà imprenditoriali che lacaratterizzano. Banca Patrimoni Sella & C. – prosegue De Marco – si presenta oggi come una realtà consolidata e di riferimento sul territorio per la gestione del patrimonio di privati e aziende, potendo contare su un team di Private Banker di elevata professionalità”.

Il team di Banca Patrimoni Sella & C. operativo in Sicilia è composto da 25 Private Banker guidati dal responsabile dell’Area Giuseppe Baudo, coordinati dal Responsabile del Centro Sud Ignazio Carrassi insieme al Chief Manager Francesco Lio.

