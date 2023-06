Avevano picchiato e ferito un tunisino per un motorino a Marina: arrestati due connazionali

Avevano rapinato un connazionale a Marina di Ragusa ma il Gip ha convalidato l’arresto di due tuninisini di 27 e 22 e ora sono in carcere.

I fatti si erano verificati qualche tempo fa: la polizia aveva trovato un uomo ferito e sanguinante. La vittima aveva riportato ferite al fianco destro e alla testa ed è stato subito soccorso e portato in ospedale.

LE INDAGINI





Secondo una prima ricostruzione dei fatti a causare le lesioni erano stati due uomini, uno di questi con passamontagna, che lo avevano ripetutamente colpito per impossessarsi del suo ciclomotore. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e, in seguito ad una perquisizione domiciliare, sono stati ritrovati a casa dei due aggressori il passamontagna e una pistola senza tappo rosso tutta macchiata di sangue. Inoltre, è stato anche ritrovato il ciclomotore.



Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di identificare anche un altro uomo che aveva preso parte alla rapina e che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, dalle verifiche eseguite sul ciclomotore è risultato che è era stato rubato e per questo anche la vittima della rapina è stata denunciata in stato di libertà per il reato di ricettazione.