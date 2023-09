Aveva danneggiato un’area Postamat a Ragusa, denunciato rumeno

E’ stato identificato e denunciato l’uomo che tra il 4 e il 5 settembre scorso ha danneggiato gravemente l’area Postamat dell’ufficio postale di piazza Don Luigi Sturzo a Ragusa. Si tratta di un uomo di 27 anni di origini rumene, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili in altre località della provincia.

L’EPISODIO

Il giovane ha versato del liquido all’interno dello sportello automatico per il prelievo di denaro contante, causando il suo malfunzionamento, e ha anche riversato una grande quantità di rifiuti trovati nelle vicinanze dell’ufficio postale all’interno dell’area self. Grazie agli accertamenti tecnici e alle telecamere di videosorveglianza nell’area, i Carabinieri hanno potuto identificare il responsabile e lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria iblea per danneggiamento aggravato.