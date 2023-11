Aveva 200 litri di gasolio rubato da un’azienda agricola: denunciato straniero

Trasportava circa 200 litri di gasolio, probabilmente rubato, e per questo è stato denunciato dalla polizia di Modica. Uno straniero residente a Vittoria, con precedenti penali per reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, durante un controllo della polizia, ha tentato di fuggire a bordo della sua auto. Le pattuglie lo hanno inseguito da Modica fino a Ragusa dove è stato perquisito: all’interno dell’auto, trovati i bidoni con circa 200 litri di gasolio di presumibile provenienza furtiva, il cui possesso non è stato giustificato dal conducente. L’uomo è stato portato presso il Commissariato di Modica, dove ulteriori accertamenti hanno portato alla denuncia dell’uomo per i reati commessi e al sequestro del carburante rinvenuto.

EFFETTUATI ANCHE ALTRI CONROLLI

L’indagine ha rivelato che il carburante era stato rubato dai veicoli di un’azienda agricola, segnalando il furto presso il Commissariato. Inoltre, durante i servizi di controllo nelle zone urbane e periferiche di Modica, la polizia ha controllato 729 persone e 300 veicoli. Numerose violazioni al Codice della Strada sono state riscontrate e sanzionate, incluse situazioni come mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione, guida senza patente e altre infrazioni.