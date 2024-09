Autunno con Tanit a Scicli. Intensa attività di conoscenza e promozione culturale della città

Un autunno culturale per l’associazione Tanit che ha stilato un ricco programma di eventi che prendono il vià già domani con la visita guidata al Cimitero monumentale di Scicli. Un Cimitero raccontato da Tanit con una sua prima pubblicazione dal titolo “Non Omnis Moriar”, presentata al pubblico lo scorso 2 agosto in una serata evento nei giardini di Palazzo Bonelli-Patané. La visita di domani prevede l’appuntamento davanti al cancello principale del Cimitero alle ore 10. Alla stessa ora potrà essere visitata anche l’Antica Farmacia Cartia in via Francesco Mormino Penna che domani festeggia, con un’apertura gratuita condita da un dono speciale per i visitatori, la 7a Giornata Nazionale dei Piccoli Musei. Sarà l’occasione per festeggiare, contemporaneamente, ciò che il museo rappresenta per la città e il senso d’appartenenza del museo alla città stessa, di cui da più di dieci anni è parte integrante e fra i siti culturali più visitati.

L’autunno di Tanit prosegue con le “Vie dei Tesori”.

Oltre questi due appuntamenti di domani, i seguaci della “Dea Madre” saranno fra gli sciclitani attori protagonisti de Le Vie dei Tesori, il Festival che valorizza il patrimonio culturale materiale e immateriale della Sicilia, di scena a Scicli nei primi tre fine settimana di ottobre, a partire dal 5 del prossimo mese. Tanit gestirà due siti culturali come la chiesa barocca di San Giuseppe e la chiesa rupestre cinquecentesca del Calvario, nel solco della continua valorizzazione dell’antico quartiere tardomedievale della città. All’interno del Festival, poi, il 6 ottobre, un’altra passeggiata di forte valenza simbolica, il Cammino Sacro dei Santi Patroni, un percorso unico alla scoperta della grande arte prestata alla devozione popolare di Scicli.

