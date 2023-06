Arriverà l’estate e sarà a 46 gradi! Ecco le preoccupazioni di alcuni studi che riguardano anche la Sicilia

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti, con previsioni che indicano possibili temperature storiche per molte zone del paese. Secondo Ener2Crowd.com, la piattaforma leader in Italia per gli investimenti verdi, le temperature potrebbero toccare i 45°C in molti centri urbani. Queste non sono solo previsioni fantasiose, ma sono basate su modelli matematici validi, anche se ci sono margini di errore a causa della gravità della situazione prevista.

Il 2016 è stato l’anno più caldo mai registrato, con temperature delle acque oceaniche che hanno superato la norma di oltre 3°C. Tuttavia, tutti gli anni dal 2015 al 2022 hanno registrato temperature elevate. Secondo Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore di Ener2Crowd, l’effetto combinato di un “El Niño” molto potente e del surriscaldamento terrestre alimentato da concentrazioni di gas serra ancora in costante aumento porterà a una probabilità del 60% di battere i record precedenti a giugno, del 70% a luglio e dell’80% ad agosto.

Negli ultimi 50 anni, a livello globale, i disastri causati da eventi meteorologici estremi sono aumentati di cinque volte, causando oltre 2 milioni di morti e perdite per un totale di oltre 3.600 miliardi di dollari. In Italia, nell’ultimo biennio, c’è stato un aumento del 65% di grandinate, bombe d’acqua, bufere di vento e tempeste di vento alternate a ondate di calore che hanno devastato le campagne e le città da nord a sud della Penisola. Secondo i dati della Coldiretti, l’effetto dei cambiamenti climatici ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture ed alle infrastrutture nelle campagne, con allagamenti, frane e smottamenti con pesanti ripercussioni sulle persone e sulle produzioni.

La soluzione a questo problema è quella di investire in energia pulita, città, cibo, uso del suolo, acqua e industria in modo più intelligente, evitando le morti premature dovute agli eventi meteorologici ed all’inquinamento. Ener2Crowd.com si impegna in questo senso, cercando di creare il più grande fondo di investimento diffuso, con 500.000 investitori attivi. Il loro obiettivo è quello di contribuire alla riduzione di 0,6 MtonCO2 all’anno, pari allo 0,02% dell’obiettivo mondiale di riduzione annuale.

In sintesi, l’ondata di calore che sta per colpire l’Italia è un campanello d’allarme che ci ricorda l’importanza di agire in modo responsabile per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Investire in energia pulita e sostenibile è uno dei modi più efficaci per farlo, e piattaforme come Ener2Crowd stanno lavorando per creare un futuro migliore per tutti noi.