Arrestati due tunisini a Scoglitti dopo aver aggredito tabaccaio e danneggiato auto in sosta

Pomeriggio agitato a Scoglitti. Due giovani tunisini, in evidente stato di alterazione psico-fisica sono stati arrestati dopo l’intervento dei Carabinieri accorsi per bloccarli e sedare gli animi anche dei residenti intervenuti per bloccare la furia dei due. Secondo una prima ricostruzione sarebbero entrati all’interno del tabacchino per acquistare delle birre ma l’esercente si è rifiutato avendo notato che lo stato di salute dei due non fosse normale.

Entrambi sono entrati in escandescenza e hanno iniziato a danneggiare il locale e ad aggredire il tabaccaio che ha riportato lesioni per dieci giorni dopo essersi recato in ospedale. I due, uscendo dal tabacchino, hanno poi iniziato, senza alcun motivo, a salire su alcune autovetture parcheggiate nei pressi del tabacchino e hanno iniziato a danneggiarne il parabrezza oltre a buttare a terra alcune biciclette. I passanti hanno cercato di bloccarli e qualcuno li ha colpiti anche con dei calci.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto e hanno arrestato i due tunisini per lesioni al tabaccaio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento del locale.