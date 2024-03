Armi detenute illegalmente: arrestato un giovane operaio di 25 anni

Armi detenute illegalmente. I carabinieri di Modica e di Scicli hanno arrestato un giovane di 25 anni, operaio, incensurato. E’ stato sorpreso in flagrante per il possesso illegale di un’arma da fuoco non registrata, un revolver, e una grande quantità di munizioni. Durante la perquisizione personale e del mezzo sul luogo di lavoro, è stata scoperta una pistola, originariamente adoperata per sparare a salve ma successivamente alterata per diventare funzionante, nascosta in una borsa contenente indumenti, insieme a circa un centinaio di proiettili.

L’UOMO E’ STATO POSTO AI DOMICILIARI



Successivamente, gli agenti hanno esteso la ricerca presso la sua casa, dove hanno trovato un altro revolver carico di calibro 6 e circa 30 cartucce, insieme ad altre munizioni da caccia. Le armi e le munizioni sono state sequestrate e messe in sicurezza, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, dopo aver informato l’autorità giudiziaria degli eventi.

