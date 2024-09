Apre i battenti l’undicesima edizione del “Premio Luce Iblea”. Quest’anno “E’ Donna”

Apre i battenti Venerdì 20 settembre l’undicesima edizione del Premio Luce Iblea 2024, il festival fotografico più a sud d’Italia. Oltre cinquanta i partecipanti tra fotografi, curatori e critici il Premio si è dotato di un ampio catalogo a documentazione di tutte le attività previste, edito all’interno della collana Gli Album di Spectrum.

Promotore dell’evento è il Gruppo Fotografico Luce Iblea che opera tra Modica e Scicli dal 2012 e che ha in Renato Iurato (Presidente) e Marcella Burderi (Vicepresidente) i suoi animatori principali. La prima assegnazione del premio, nel 2017, ha visto protagonista il compianto maestro Giovanni Chiaramonte, mentre per l’edizione 2024 il riconoscimento verrà conferito alla modenese Antonella Monzoni.

L’intera edizione del festival, dal significativo titolo È Donna, è dedicata all’universo femminile e godrà del patrocinio dei comuni di Modica e Scicli e dell’attestazione di manifestazione riconosciuta FIAF. In esposizione, nelle due sedi di Palazzo Spadaro a Scicli e di Palazzo dei Mercedari a Modica, troveranno posto, insieme alla personale di Antonella Monzoni, anche le mostre di Gaia Aprile, Valentina Brancaforte, Patrizia Galia, Gianni Mania e Tiziana Sparacino. A queste si aggiungeranno tre mostre storiche tratte rispettivamente dalla collezione di fotografie antiche di Enzo Gabriele Leanza, dal patrimonio archivistico dell’IMES Sicilia e dalla certosina raccolta negli album di famiglia operata dai soci dell’Unitre di Modica. Ampio spazio e risalto verrà inoltre dato alla nutrita collettiva dei soci dell’associazione iblea, anch’essa focalizzata sul tema cardine della kermesse.

Tante le iniziative a corollario di quelle espositive come i due incontri di Antonella Monzoni con gli studenti di altrettanti licei locali e la lectio magistralis del critico fotografico Pippo Pappalardo, cui verrà conferito il Premio Luce Iblea per la Cultura Fotografica, al primo anno di assegnazione. Non mancherà nemmeno la lettura portfolio ad opera di esperti del settore come i già citati Antonella Monzoni e Pippo Pappalardo, cui si uniranno Enzo Gabriele Leanza, Gianni Mania e Domenico Santonocito e un workshop sulla fotografia di moda a cura del Gruppo Fa.Re. ,diretto da Toni Campo in stretta collaborazione con la stilista Loredana Roccasalva. La visita alle mostre, per l’intera durata dell’evento, sarà una tappa dei Trenini Barocchi presenti a Modica grazie a Roberto Allegrezza promotore del programma di Candidatura Unesco del Grand Tour.

Il festival si concluderà il 6 ottobre. Le mostre saranno fruibili negli orari e nei giorni di apertura dei palazzi comunali in cui sono ospitate.

Palazzo dei Mercedari – Modica: tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15 alle 19:00

Palazzo Spadaro – Scicli: tutti i giorni dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20.00

