Apre a Scicli uno sportello per persone affette da fibromialgia. Il secondo dopo Pozzallo. Gratis visite e consulti

L’iniziativa è della sezione ragusana dell’associazione AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) diretta da Enrichetta Guerrieri e trova sede nella Casa delle Donne, sita in via Malpighi al civico 1 in locali che il Comune di Scicli gli ha affidato in comodato d’uso. Lo sportello sarà aperto ogni martedì dalle 9.30 alle 11.30 e si potrà chiamare il numero di telefono 3333980895 per prenotare le visite. A Pozzallo analogo sportello è operativo nella sede dell’ufficio servizi sociali del Comune ed è curato dalla Socia AISF Vincenza Napolitano.

A spiegare l’iniziativa di Scicli la presidente della Casa delle Donne, Melania Carrubba, dopo la firma della convenzione.

“Dato il numero sempre maggiore di donne affette da Fibromialgia, e grazie alla disponibilità delle nostre socie la referente del progetto Francesca Tempra, in collaborazione con Giusy Pacetto, riceverà il martedì mattino – spiega Melania Carrubba – ricordiamo che la fibromialgia colpisce soprattutto le donne; le stesse, stanno combattendo, a livello nazionale, per avere inserita la malattia nelle LEA. Viene riconosciuta dal reumatologo e purtroppo ad oggi non esiste una cura e in alcuni casi è altamente invalidante. In provincia di Ragusa si sono stilate delle convenzioni con professionisti e professioniste che possono dare cure e sollievo ai soggetti fibromialgici. Ancora, con un sano e vivace confronto tra le socie affette da questa sindrome, ci si supporta e sostiene nel percorso diagnostico e anche dopo. Il poter contare su uno Sportello dove incontrarsi e incontrare quante ne hanno bisogno – conclude la presidente della Casa delle Donne – è molto importante. Così è stato deciso di mettere a disposizione uno spazio dove, grazie al supporto di altre donne affette dalla sindrome fibromialgica, ci si può confrontare ed acquisire informazioni utili per affrontare nel modo più sereno la malattia”.

