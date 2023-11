Andrea Tidona per il secondo appuntamento stagione teatrale di Casamatta: porterà in scena il suo Mastro don Gesualdo

Il 17, 18 e 19 novembre Andrea Tidona, attore modicano e volto ormai familiare per le numerose fiction tv (ultime Il giovane Montalbano di G. Tavarelli e Braccialetti Rossi di G. Campiotti), sarà il protagonista del nuovo appuntamento con “Casamatta in scena”, per cui proporrà una sua versione del “Mastro don Gesualdo” da lui realizzata e curata.

Una selezione di brani, scene e dialoghi rivisitati per riportare la narrazione verghiana alla sua essenzialità: un uomo, Gesualdo, che aspira alla scalata sociale ed è innamorato di una donna, Bianca, che alla fine riesce a sposare, finirà disorientato, teso fra ciò che era ed è, escluso da entrambe le parti sociali. Per gli aristocratici, infatti, rimane pur sempre un maestro, ma per il popolo è ormai un don.

La rappresentazione è accompagnata dalle musiche dal vivo di Roberto Fuzio, attore, cantante e musicista polistrumentista di pluriennale esperienza (fra i fondatori dello storico gruppo “I Lautari”), magistrale nella scelta delle musiche e dei suoni che dialogano con l’interprete.