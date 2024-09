Ancora successo per TEDxVittoria

Giunto ormai alla sua terza edizione TEDxVittoria, l’evento organizzato seguendo il format internazionale TED, ha portato nella città di Vittoria una giornata dedicata all’innovazione e alla crescita. Attraverso una conferenza che ha ospitato diversi nomi illustri come Mamadou Kouassi, colui che ha ispirato il film “Io Capitano” ed esperti nei rispettivi campi come Claudio Valletta, content creator e divulgatore, ed Ester Ferrigno, illustratrice siciliana. Sabato scorso 14 settembre ben 9 speaker si sono alternati sul palco del Teatro Vittoria Colonna attraversando diverse tematiche come l’ingegneria e l’intelligenza artificiale, senza dimenticare di attraversare il vasto campo delle emozioni umane. Pochi minuti per speaker che ci hanno però donato un valore immenso attraverso le loro idee innovative. Lo spettacolo è iniziato con uno sketch teatrale ideato dalla giornalista e presentatrice per il secondo anno consecutivo Rossella Scribano e l’attrice Alice Canzonieri. In seguito, Luca Sallemi ed Erica Magrì hanno commosso il pubblico intonando la famosissima canzone di Cyndi Lauper “True Colors”, titolo di questa terza edizione del TEDxVittoria: un invito a essere sempre noi stessi andando oltre gli schemi e i modelli che la società ci impone, per poter poi dire “Siamo chi siamo”. TEDxVittoria anche quest’anno si è posto anche l’obiettivo di offrire al territorio un ulteriore valore aggiunto con l’organizzazione di due workshop. Il primo tenutosi venerdì 13 settembre presso il Chiostro delle Grazie, dal titolo “PluriME: i tuoi doni in sinergia” dedicato alla scoperta delle life skills che possediamo e su come possiamo arrivare ad esserne consapevoli. Il workshop è stato ideato e curato da Nancy Russo, life skills designer. Il secondo workshop si è svolto la mattina stessa dell’evento, una splendida e rilassante “Yoga session” dedicata all’esplorazione del proprio corpo e della flessibilità, curato dall’insegnante di yoga Erica D’Izzia. Un evento andato sold out nonostante l’aumento notevole dei posti disponibili rispetto allo scorso anno. Gli organizzatori si dicono emozionati e orgogliosi dell’evento, le parole di Giuseppe Mangione: “Questa edizione ha battuto i record e le aspettative! Riempire il Teatro solo alla terza edizione è qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Abbiamo voluto alzare l’asticella portando l’evento ad un altro livello di intrattenimento e bellezza e ci siamo riusciti, ma adesso chi si ferma è perduto: si riparte già per l’edizione 2025 con tante sorprese e tanta scoperta!”.

