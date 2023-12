Anche nei giorni festivi, fumarole nel territorio di Vittoria

Fumarole nel territorio di Vittoria. L’episodio è stato segnalato ieri: il malcostume non si ferma neanche durante i giorni festivi. A segnalare l’evento è stato il comitato Terre Pulite che, durante un giro di perlustrazione del territorio, ha notato un fumo denso e nero in contrada Pozzo Rimaudo, territorio di Vittoria.

SUL POSTO INTERVENUTI I VIGILI DEL FUOCO E LA POLIZIA MUNICIPALE

Il fumo era visibile a decine e decine di km di distanza e per fortuna l’intervento è stato immediatamente segnalato: si è scoperto che stavano bruciando alcuni copertoni in disuso. Inoltre, sul posto, era presente anche una discarica abusiva. Il Comitato ha poi chiamato immediatamente la polizia municipale e i vigili del fuoco, immediatamente intervenuti sul posto per spegnere il fuoco.