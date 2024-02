Allo studio la collina di Licozia per aprire la strada di San Francischiello chiusa a Scicli un mese fa per crollo massi

A disporre l’esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche è stato l’ufficio tecnico del Libero Consorzio comunale di Ragusa nei cui cassetti ci sono gli elaborati del progetto preliminare riguardante la messa in sicurezza della strada ed il ripristino delle condizioni di transitabilità dell’arteria di collegamento fra il centro abitato di Scicli e la parte occidentale del territorio che porta a Donnalucata, Playa Grande e Marina di Ragusa. Lo scorso anno sempre l’ufficio tecnico del Libero Consorzio aveva affidato l’aggiornamento della progettazione preliminare definitiva esecutiva all’ingegnere Filippo Minacapilli. Il professionista ha già fatto pervenire il computo metrico estimativo delle indagini geognostiche in situ ed in laboratorio per un importo complessivo di Iva pari a circa 50 mila euro. Con in mano questa previsione di spesa si potranno affidare i lavori per avviare i lavori di studio e di ricerca e di conoscere i dati qualitativi e quantitativi necessari alla ricostruzione geologica ed alla caratterizzazione geotecnica del terreno dove si andrà ad intervenire.

Atto fondamentale per intervenire successivamente al recupero dei luoghi ed al ripristino della viabilità fondamentale per il territorio.

Il Comune di Scicli, dal canto suo, ha anche un progetto preliminare che ha permesso di ottenere una prima somma di 600mila euro per intervenire nei costoni rocciosi il cui stato di forte precarietà ha creato non pochi problemi alla funzionalità della strada sulla quale insiste un’ordinanza di divieto alla transitabilità. Il passaggio successivo è quello di dotarsi di un progetto esecutivo che permetterà di portare in gara i lavori. Un tratto di strada di San Francischiello-Lodderi è soggetto ad ordinanza di chiusura al traffico che risale al 2014 proprio per il rischio della caduta massi e che è tutt’ora in vigore.

© Riproduzione riservata