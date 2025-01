Allarme furti di ricambi auto: un fenomeno in crescita che preoccupa i cittadini

Non più solo auto rubate: a crescere è il numero di furti mirati alla sottrazione di componenti delle vetture, alimentando un mercato nero sempre più attivo e ben organizzato. Un fenomeno che sta diventando un incubo quotidiano per molti automobilisti italiani, come denuncia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Le bande specializzate e i componenti più colpiti

Non si tratta di furti casuali, ma di veri e propri raid notturni, spesso orchestrati da bande criminali esperte che operano su commissione. Le auto, parcheggiate in strada o in aree incustodite, vengono smembrate con precisione chirurgica. Tra i componenti più ricercati figurano:

Convertitori catalitici , grazie al contenuto di metalli preziosi come platino, palladio e rodio.

, grazie al contenuto di metalli preziosi come platino, palladio e rodio. Fari a LED e gruppi ottici , il cui costo sul mercato dei ricambi originali può superare diverse migliaia di euro.

, il cui costo sul mercato dei ricambi originali può superare diverse migliaia di euro. Cerchioni e pneumatici , sottratti interi per rivendite rapide.

, sottratti interi per rivendite rapide. Cruscotti e componenti elettroniche, facilmente piazzabili sul mercato parallelo.

L’operazione è rapida e ben organizzata: spesso i ladri rompono un vetro laterale per accedere al cofano motore, tagliano il fascione paracolpi con un flessibile e rimuovono i componenti in pochi minuti.

Le conseguenze per i cittadini e l’aumento delle polizze

Oltre al danno economico diretto, che include la sostituzione dei componenti e la riparazione del veicolo, gli automobilisti devono fare i conti con l’aumento delle tariffe delle polizze furto e incendio. L’incremento dei premi assicurativi riflette il boom di questi furti, aggravando ulteriormente la situazione per i cittadini.

Secondo lo “Sportello dei Diritti”, la crisi economica è una delle principali cause di questa escalation: da un lato, cittadini in difficoltà ricorrono al mercato nero per acquistare ricambi a prezzi inferiori; dall’altro, la crescente domanda alimenta un’offerta sempre più strutturata.

Nel frattempo, ecco alcune precauzioni che gli automobilisti possono adottare per ridurre il rischio di furti:

Evitare di parcheggiare in zone isolate o incustodite, soprattutto di notte.

Posizionare il veicolo con il frontale rivolto verso un ostacolo fisso come un muro o una siepe, rendendo più difficile l’accesso ai componenti.

Stipulare una polizza assicurativa adeguata, per limitare i danni economici in caso di furto.

Il fenomeno dei furti di ricambi auto rappresenta una minaccia concreta e in crescita, che richiede l’attenzione delle forze dell’ordine e misure di sicurezza più incisive per proteggere i cittadini da una criminalità sempre più organizzata.

