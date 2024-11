Alla Meerkat basket Scicli il derby in casa contro la Virtus Ragusa per 64 a 58.

Un successo che ha entusiasmato il pubblico presente al geodetico durante ed a fine partita nell’incontro fra la Meerkat Scicli e la Virtus Ragusa nel campionato Basket DR1 Sicilia. Con il punteggio di 64 a 58 il derby ibleo è andato agli sciclitani della Meerkat a conclusione di una gara vissuta e combattuta al cardiopalma e fino all’ultimo secondo. Una gara equilibrata sin dall’inizio che si è chiusa sul 31 pari al termine del primo tempo con entrambe le squadre protagoniste di un basket di alto livello. E’ stata la Meerkat a tentare il primo sorpasso nel terzo quarto riuscendo ad andare in vantaggio di 10 punti. Nonostante ciò la Virtus Ragusa è riuscita a rimanere in partita, mostrando una difesa aggressiva e tenace. Nel quarto decisivo, gli errori ai tiri liberi da parte degli ospiti hanno fatto la differenza, insieme alla grande prestazione del finlandese Turtinen e alla leadership di capitan Sorrentino, protagonista negli attacchi chiave.

Con questa vittoria, la squadra di coach Gebbia raggiunge la Virtus Ragusa a 4 punti in classifica. Attesa, ora, per il prossimo appuntamento che vedrà la Meerkat impegnata in trasferta contro l’Acireale. Sarà una sfida impegnativa e ricca di insidie.

Tabellini:

Turtinen 26, Sorrentino 14, Lonatica 8, Cannizzaro 8, Vigoriti 5, Boiardi 3, La Rocca, Romeo, Guastella, Giannone ne, Statello ne, Sammito ne

