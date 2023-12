Al via l’XI edizione del Vittoria Peace Film Fest

Torna la kermesse cinefila che celebra la pace in tempo di guerra. Il *Vittoria Peace Film Fest <www.vittoriapeacefilmfestival.com/>*, giunto alla sua undicesima edizione, è in programma alla *Multisala Golden di Vittoria* (*Ragusa*) dal *4 al 7 dicembre 2023*. La direzione artistica è firmata a sei mani: dall’esercente cinematografico *Giuseppe Gambina*, dallo studioso di gestione dei conflitti, processi di pace e sviluppo *Luca Gambina* e, da quest’anno, anche dal giornalista *Andrea Di Falco*. I tre direttori sostengono che l’edizione “darà più spazio e voce alle immagini. Film, documentari e cortometraggi saranno i protagonisti assoluti del festival”. I temi del festival sono finalizzati a veicolare la cultura della pace, oltre le logiche delle guerre: puntando sull’importanza dell’istruzione, dell’interculturalità, della giustizia sociale; invitando alla non violenza, alla solidarietà, al rispetto delle diversità, dei diritti umani, in particolare dei minori, migranti, rom e degli abitanti delle periferie del mondo.

Questa edizione è dedicata alle giovani generazioni. Grazie alla collaborazione preziosa delle scuole, delle dirigenti e dei docenti gli istituti superiori di secondo grado, sono state programmate delle sezioni cinematografiche in sintonia con i temi di educazione civica al centro dei percorsi del sistema formativo scolastico. I numeri del Vittoria Peace Film Fest raccontano la vitalità di una manifestazione di respiro internazionale. La *Selezione Ufficiale* si compone di *26 film in concorso*. *Otto lungometraggi: Kafka a Teheran *di Ali Asgari e Alireza Khatami,* Io capitano *di Matteo Garrone,* L’ultima Luna di settembre *di Amarsalkhan Baljinnyam,* Dirty Difficult Dangerous *di Wissam Charaf,* Oltre il confine *di Alessandro Valeni, *The Old Oak *di Ken Loach, *Rodeo *di Lola Quivoron,* Disco boy *di Giacomo Abbruzzese.

*Sei documentari: Asini dotti* di Francesco De Giorgi e Giovanni Iavarone, *Dalla* *parte del mare* di Massimo Gasole, *Mimmolumano* di Vincenzo Caricari, *Life* *is a game* di Luca Quagliato e Laura Carrer, *Serre*. *La fascia trasformata ragusana* di Luca Salvatore Pistone, *Una* *medaglia per* *Luz Long* di Domenico Occhipinti.

*Dodici* *cortometraggi*: *Recomaterna* di Giuseppe Sangiorgi, *Omayma* di Fabio Schifilliti, *Lezione di prova *di Mattia Rigatti, *Giorno zero* di Daniele Catini, *Singing in front of the Colosseo* di Cristina Ducci, *Boza or die* di Alessio Genovese, *Brujo* di Sergio Cinghiale, *Xiaohui and his cows* di Xinying Lao, *Dielli* di Dritero Mehmetaj, *Arriverà l’aurora* di Beatrice Vargiu, *Blind* di Alessandro Panzeri, *L’ultima** poesia *di Leonardo Petrillo.

I premi in palio per i film che partecipano al *Vittoria Peace Film Fest* sono: *Miglior Lungometraggio*, *Premio speciale della giuria sezione lungometraggi*, *Miglior Documentario*, *Premio speciale della giuria sezione documentari*, *Miglior cortometraggio*, *Premio speciale della giuria sezione cortometraggi*. Sono due i premi speciali assegnati dal *Vittoria Peace Film Fest**: il Premio Sebastiano Gesù, “Cinema per la pace”; **il Premio Tullia Giardina “Sceneggiatura per la pace”;** il Premio giornalistico Gianni Molè, “Cronisti per la pace”* è stato rinviato a una data successiva al festival, perché i protagonisti sono attualmente impegnati a firmare le loro corrispondenze dai teatri di guerra.

Sono previste anteprime, seminari, mostre, presentazioni di libri, incontri con ospiti, registi, autori e giornalisti. Un momento particolarmente atteso è l’anteprima del film *Quartiere Fanello*. Il racconto di un cambiamento del contesto sociale che nasce da un progetto finanziato dal *Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito*, prodotto da una sinergia tra le scuole vittoriesi: *Pappalardo* (capofila), *Rodari* e *Fermi*, con *Arbash film*, la *G. & G. Cinema Teatri Arene* e con il patrocinio della *Città di Vittoria*. Il film, girato interamente a Vittoria, è stato interpretato dai ragazzi delle scuole, con la regia di *Pasquale Scimeca*.

Il Vittoria Peace Film Fest è un progetto di *G&G Cinema Teatri Arene*, realizzato in collaborazione con il *Cineclub d’Essai di Vittoria*, grazie al sostegno del *Ministero della Cultura* e del *Ministero dell’Interno (Sai – Sistema accoglienza integrazione)*, del supporto dell’*Assemblea regionale siciliana *e del patrocinio della *Città di Vittoria*, con la partecipazione della* Diaconia Valdese, della Cooperativa Sociale Area e della Cooperativa Iride. *Dal 2018 il festival è presieduto dal regista *Pasquale Scimeca*, mentre il cineasta *Nello Correale* ne è il presidente onorario. La selezione dei documentari e dei cortometraggi è firmata dalla *Filmoteca Laboratorio 451*, in collaborazione con *Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino*.

Quiil *programma <www.vittoriapeacefilmfestival.com/_files/ugd/5dab83_9c451d664fdd4e15a43c7a8bbfbe3daf.pdf>* e il *catalogo <www.vittoriapeacefilmfestival.com/_files/ugd/5dab83_3e9e2bacb96943668c78d5a265ff8da1.pdf>* dell’*XI* *Vittoria* *Peace Film Fest*.