Al concorso nazionale “Paolo Ferro”, i giovani musicisti del Volta di Acate si sono distinti in tutte le categorie di gara - Ragusa Oggi

Al concorso nazionale “Paolo Ferro”, i giovani musicisti del Volta di Acate si sono distinti in tutte le categorie di gara

Condividi su:

Le alunne e gli alunni dell’indirizzo musicale della secondaria “A. Volta” di Acate hanno partecipato alla seconda edizione del concorso musicale nazionale “Paolo Ferro”, ottenendo dei risultati assolutamente degni di nota.

Al suddetto concorso nazionale, in un’edizione del tutto straordinaria, visto lo svolgimento “a distanza” della competizione, i nostri alunni si sono distinti guadagnando importanti premi in tutt’e tre le categorie di gara: solista, ensemble e concerto. Risultati ottenuti grazie all’impegno profuso quotidianamente, nelle ore pomeridiane, sia da parte dei nostri allievi che da parte degli insegnanti di strumento, e grazie alla possibilità di esercitazione dal vivo, in presenza e nell’assoluto rispetto delle norme anti-covid, concessa dal nostro Dirigente scolastico, nonostante alcuni giorni di DAD.

La nostra scuola è stata una delle poche della nostra provincia ad aver partecipato, oltre a centinaia e centinaia di alunni provenienti da tutto il territorio nazionale, per un totale di 300 solisti, 40 gruppi cameristici e 3 orchestre.

Il concorso musicale in questione è intitolato a Paolo Ferro, un ragazzo che ha perso la vita in un incidente d’auto, e quest’anno, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, si è svolto lo stesso per commemorare il tragico evento, con una competizione a distanza, alla quale le scuole hanno partecipato inviando i video delle performance musicali degli alunni.

1° Premio: solisti

Ferlante A. 95/100

Intanno A. 95/100

Di Natale V. 95/100

Caruso D. 98/100

1° Premio: ensemble

Ensemble di II Clarinetto 95/100

Ensemble di I Chitarra 96/100

2° Premio: solisti

Lo giudice P. 90/100

Bennardello F. 91/100

Polizzi S. 91/100

Mercorillo A. 92/100

Bongiorno V. 94/100

Castiglione G. 94/100

Mineo S. 94/100

D’Amato D. 94/100

2° Premio: ensemble

Ensemble di III Chitarra 94/100

2° Premio: orchestra

Orchestra classi III 90/100

3° Premio: Solisti

Lombardia M. 86/100

Polizzi F. 87/100

Agli R. 88/100

3° Premio:Ensemble

Ensemble di I Violino 88/100