Al Bon a Ragusa si festeggia il Ferragosto tra famiglie e amici. Ecco il programma

Il Ferragosto si avvicina e quest’anno il Bon, in collaborazione con l’attiguo parco giochi Gong, ha organizzato una serata che promette di essere indimenticabile per grandi e piccini. Preparatevi a vivere un Ferragosto all’insegna del divertimento e del buon cibo, un’esperienza estiva unica che lascerà tutti con il sorriso.

La serata sarà un vero e proprio spettacolo. A partire dalle 20:30, Massimo Peri e Pepè Vox incanteranno il pubblico con la loro musica e simpatia, mentre i divertenti e spettacolari Musicisti Trampolieri, con le loro straordinarie acrobazie, regaleranno momenti di pura magia. Sarà un mix perfetto di intrattenimento e meraviglia, ideale per rendere questa festa davvero speciale. link: Prenota QUI il tuo tavolo!.

Ma non è tutto. L’area food & beer del Bon sarà il paradiso dei buongustai. Immaginate di gustare le prelibatezze della cucina territoriale, dal BBQ alla pizza, passando per un buffet ricco e variegato. Gli antipasti, come il cous cous con verdurine, le crocchette di ricotta, la caponata di stagione e la parmigiana, delizieranno i palati più esigenti. Tra i primi piatti, i cavatelli al sugo di maiale e i cavatelli all’iblea, con salsiccia, ciliegino e pesto di finocchietto, saranno protagonisti di un viaggio culinario indimenticabile. I secondi, con porchetta, pulled pork e salsiccia, accompagnati da contorni come le patate al forno e l’insalata di mozzarelline di bufala, soddisferanno ogni desiderio gastronomico. E per i più piccoli, il menù bimbi offrirà cavatelli al pomodoro, patatine e pizza a pala Margherita. Per concludere in dolcezza, un buffet di anguria rinfrescherà tutti i presenti. link: Prenota QUI il tuo tavolo!.

Mentre gli adulti si godono le delizie culinarie, i bambini potranno scatenarsi nel parco giochi Gong, dove li attende una serata di giochi e animazione. La simpatica Scimmietta Gong sarà la compagna di avventure di tutti i piccoli ospiti, garantendo risate e divertimento senza fine. Sarà l’occasione perfetta per trascorrere del tempo di qualità in famiglia, immersi nella natura e nella gioia dei più piccoli.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione! Prenotate il vostro tavolo e assicuratevi un Ferragosto all’insegna del divertimento e della buona compagnia. Per i bambini sotto i 3 anni, l’ingresso e il menù sono gratuiti! Per i bambini fino a 14 anni, il menù junior è disponibile a soli 10€, mentre per gli adulti il menù Food & Beer è proposto a 45€.

Un Ferragosto indimenticabile al Bon e nell’attiguo Parco Gong, dove il divertimento e il buon cibo saranno i protagonisti. Per maggiori informazioni e per prenotazioni, contattate il numero 0932 667075 o prenotate direttamente online attraverso il link: Prenota QUI il tuo tavolo!.

© Riproduzione riservata