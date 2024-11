Aeroporto: i sindaci iblei scelgono il dialogo, fissato tavolo tecnico con i vertici di SAC

L’aeroporto di Comiso torna al centro del dibattito istituzionale nella provincia di Ragusa, con un’iniziativa dei sindaci locali che mirano a rilanciare il ruolo strategico dello scalo per il territorio ibleo. In risposta alle difficoltà attuali e con uno sguardo orientato ai progetti futuri, è stato organizzato un tavolo tecnico con i vertici di SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, fissato per il 27 novembre alle ore 11.30. Portavoce dell’iniziativa, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

Obiettivi del tavolo tecnico

I sindaci della provincia puntano a trasformare questo incontro in un dialogo permanente e regolare con SAC. L’obiettivo è affrontare in modo sistematico le questioni legate all’aeroporto di Comiso, come il potenziamento delle tratte e delle compagnie aeree, progetti di continuità territoriale, fondamentali per garantire il diritto alla mobilità dei residenti, pianificazione e sviluppo di nuove strutture e infrastrutture per migliorare l’operatività dello scalo.

Le richieste dei sindaci

I primi cittadini sottolineano l’urgenza di rendere l’aeroporto di Comiso una realtà affidabile e competitiva, rispondendo alle richieste della comunità locale e del tessuto imprenditoriale. La presenza di tratte stabili e servizi efficienti non solo rafforzerebbe l’attrattività turistica della provincia, ma rappresenterebbe anche un volano per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Verso un dialogo costruttivo

L’incontro con SAC si configura come un passo importante per definire un percorso condiviso, in grado di trasformare le attuali difficoltà in opportunità di crescita. I sindaci ribadiscono la loro disponibilità a sostenere tutte le iniziative volte a migliorare l’efficienza e il ruolo strategico dell’aeroporto di Comiso, sia per i residenti che per i turisti.

© Riproduzione riservata