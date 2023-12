“Adesso scrivo io. Una vita in biancorosso”. La storia del calcio a Vittoria nel libro di Claudio La Mattina

La storia del calcio a Vittoria dal 1963 ad oggi. Raccontata da dentro, con le parole di un uomo che ha attraversato l’ultimo mezzo secolo di storia della Vittoria calcistica.

Claudio La Mattina ha ereditato dal padre Rosario la grande passione per il calcio. È stato a lungo e a più riprese dirigente del Vittoria calcio con compiti soprattutto da direttore sportivo, ruolo che ha assunto anche in altre prestigiose città siciliane, come Siracusa.

Da qualche tempo ha appeso le scarpette al chiodo, colme si può dire metaforicamente anche di un dirigente sportivo, lasciando ad altri il compito di guidare le sorti della società biancorossa. E, nel frattempo, si è dedicato a scrivere: una grande storia della Vittoria calcistica in 914 pagine, in due volumi, corredati di foto, con il racconto attento e appassionato e la descrizione attenta e minuziosa di fatti ed avvenimenti, nonché di grandi calciatori che hanno calcato il terreno di gioco.

Il libro “Adesso scrivo io. Una vita in biancorosso” presenta in copertina la foto di Claudio La Mattina sul terreno erboso del Comunale, oggi dedicato a Gianni Cosimo, con un pallone in mano.

Una passione ereditata dal padre Rosario, tra i fondatori del Vittoria insieme a Gianni Cosimo

“Ho vissuto di calcio fin dalla più tenera età – racconta Claudio – con la passione che mi ha trasmesso mio padre, che fu uno dei fondatori della “Libertas Federici”, la società di calcio fondata insieme a Gianni Cosimo, poi sfociata nel Club Calcio Vittoria. In questo libro ho ricostruito, grazie ai miei appunti e al materiale che conservo, la storia del calcio a Vittoria. In appendice, racconto la storia di tredici personaggi di rilievo del mondo sportivo: Titta Raniolo, Franco Causio, un arbitro, Paolo Casarin e un giornalista Gianni Molè sono solo alcuni nomi. Nel mio libro ho anche parlato di tutti i giornalisti che ho conosciuto durante i miei anni di attività”.

Il libro sarà presentato lunedì 11 dicembre, alle 17, presso la sala delle Capriate “Gianni Molè” a Vittoria. Dialoga con l’autore Roberto Gueli, vicedirettore nazionale del TGR Rai e presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello e Sandro Morgana, presidente del Comitato regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti porteranno i saluti istituzionali.

La cittadinanza onoraria a Franco Causio

La manifestazione sarà il prodromo del Premio Nazionale del Calcio Siciliano, giunto alla XXI edizione e in programma la sera, alle 20,30. Presentano Gianluca Di Marzio, figlio dell’indimenticato Gianni Di Marzio e Michela Persico. Special Guest saranno il “Barone” Franco Causio e il bomber Totò Schillaci. Saranno premiati altri esponenti del calcio siciliano. Domani è in programma un’altra manifestazione. Il sindaco Aiello conferirà la cittadinanza onoraria a Franco Causio, che è stato vicino alla città di Vittoria con dei messaggi speciali inviati durante il periodo Covid.