A Villa Anna un cast d’eccezione per “Cavalleria Rusticana”, tra parole e musica. L’evento promosso da Agimus Ragusa

Uno straordinario cast per lo spettacolo “Cavalleria rusticana – tra parole e musica, da Verga a Mascagni” in programma questo venerdì 19 agosto alle ore 20,30 nella suggestiva location di Villa Anna, in contrada Graffetta a Ispica, in provincia di Ragusa. Un evento promosso dall’associazione Agimus, che vedrà alternare momenti recitati al bel canto lirico.

Bruno Torrisi leggerà le novelle tratte da Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga mentre saranno i cantanti Marianna Cappellani (soprano che sarà Santuzza), Angelo Villari (tenore che sarà Turiddu), Giovanni Guagliardo (baritono che sarà Alfio), Linda Rogasi (mezzosoprano che sarà mamma Lucia) e Maria Russo (mezzosoprano che sarà Lola) accompagnati al pianoforte dal pluripremiato Ruben Miceli, ad dar vita all’opera lirica scritta da Pietro Mascagni e ispirata ai testi di Verga.

Una straordinaria occasione per celebrare, tra musiche a parole, i centenario della morte dello scrittore siciliano che fu fondatore del Verismo in Italia. Particolare attenzione sarà dedicata agli effetti scenici, alle luci e ai costumi, alcuni dei quali, nello specifico i costumi di Santuzza e Lola, sono stati realizzati dalla fashion designer Ketty Pico.

“Torniamo anche in estate con un appuntamento d’eccezione – commenta Marisa Di Natale, presidente di Agimus Ragusa – e lo facciamo con questo evento dedicato a Verga, con la musica di Mascagni e soprattutto con numerosi artisti di fama nazionale e internazionale. Una serata davvero unica”. L’evento, che sarà presentato dalla giornalista Isabella Papiro, ha il supporto della Regione e di sponsor privati. Biglietti acquistabili online su ticketgate.it